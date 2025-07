Klebezettel an den Monitoren stoppen Arbeit bei Ameos in Schönebeck

Nach und nach fährt Ameos die Systeme hoch. Während die medizinische Versorgung sichergestellt sein soll, gib es in anderen Bereichen noch Probleme.

Schönebeck. - Die Botschaft ist eindeutig gewesen. Nach dem Cyberangriff auf das IT-System meldet Ameos in der vorvergangenen Woche, dass „alle Klinika der Region Ameos Ost einsatzbereit und leistungsfähig sind“. Leser der Volksstimme und der MZ haben an den Krankenhausstandorten in Schönebeck, Aschersleben und Bernburg hingegen andere Erfahrungen gemacht.