Radrennen an Welsleber Grundschule

Welsleben. - Aufregung, Freude und ein bisschen Nervosität: Am Montagvormittag war es endlich so weit. In der Grundschule „Juri Gagarin“ wurden die sportlichen Sieger der „Kleinen Friedensfahrt“ geehrt. Besonders spannend: Die Kinder warteten aufgeregt darauf, wer den Hauptgewinn mit nach Hause nehmen durfte.