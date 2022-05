Kleinmühlingen: Sanierung der Kita geht voran

Nachdem das Dach, der Zaun und die Innentüren der Kita gemacht wurden, stehen nun Arbeiten am Außenbereich an.

Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte "Mühlenspatzen" in Kleinmühlingen.

Kleinmühlingen - Am 3. Februar hatte die Volksstimme zuletzt über das Bauprojekt an der Kindertagesstätte „Mühlenspatzen“ berichtet. Nun haben die Sanierungsarbeiten an der Kindertagesstätte „Mühlenspatzen“ begonnen. Seit Beginn der Arbeiten ist der Spielplatz ringsum abgesperrt, damit die Kinder ihn sicher betreten und verlassen können. Für den Betrieb der Kindertagesstätte soll hat sich möglichst wenig ändern. Und betreten werden kann er durch den Hintereingang. Wie gehen die Sanierungsarbeiten voran?