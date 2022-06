Kleinmühlingen: Überraschung aus Polen

Bei dem Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen ist zur Zeit viel los. Neben der Kleinen Friedensfahrt und dem 70-Jahre Jubiläum gab es nun zwei besondere Gäste.

Auch in Polen erfreut sich die Friedensfahrt großer Beliebtheit. Zwei polnische Radwanderer zu Besuch.

Kleinmühlingen - Es war schon eine kleine Überraschung, als am Mittwoch, 8. Juni, zwei polnische Radwanderer mit ihren Rädern Station in Kleinmühlingen am Radsportmuseum machten, um das Museum zu besuchen.