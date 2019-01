Täter gehen leer aus. Polizei bittet um Mithilfe.

Gnadau. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Fahrkartenautomat am Bahnhof im Barbyer Ortsteil Gnadau aufgesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 2.30 Uhr einen lauten Knall an dem Bahnsteig vernommen. Daraufhin sollen sich fünf dunkel gekleidete Personen in zwei Fahrzeug vom Bahnhof entfernt haben.

Gegen 4.30 Uhr informierte schließlich der Winterdienst der Deutschen Bahn die Polizei über den beschädigten Vorfall. Der Automat wurde offenbar durch die Detonation mit Sprengstoff oder Pyrotechnik geöffnet, die Spuren wurden in einem Splitterfeld von etwa fünf Metern gefunden. Dabei wurde der Automat stark beschädigt und die Vorderseite abgesprengt. Die Geldkassette konnten die Täter trotzdem nicht entfernen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat, vermeintlichen Tätern, den Fahrzeugen oder weiteren Tatumständen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In der jüngsten Vergangenheit wurde in der Region immer wieder Fahrkartenautomaten aufgesprengt.