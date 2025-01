Um Straßenschäden oder anderes Ungemach der Stadt zu melden, kann man in Barby die Gemeinde-App auf dem Handy nutzen. An der Benutzerfreundlichkeit mangelt es jedoch.

Wo der „Mängelmelder“ der Stadt Barby selbst so seine Mängel hat

Kritik an App

Der "Mängelmelder" befindet sich in der Gemeinde App der Stadt Barby.

Barby. - Am 28. Dezember wurde in einem Volksstimme-Beitrag darauf hingewiesen, dass Straßen- und Gehwegschäden im Gebiet der Einheitsgemeinde über den „Mängelmelder“ der Stadtverwaltung gemeldet werden können. Konkret ging es um kaputte Borde in der Karl-Liebknecht-Straße, die seit Jahren eine Stolpergefahr sind.