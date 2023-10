Halloween steht vor der Tür: Und ob der große orangene Kürbis zum Schnitzen oder verschiedene Speisekürbisse – diese können in Schönebeck in diesem Jahr erstmals direkt vom Feld gepflückt werden.

Schönebeck - Der Kürbis gehört zu Halloween wie die Tanne zu Weihnachten. Ende Oktober beginnt dann die gruselige Zeit, in der Kürbisse zu kreativen Fratzen und schaurigen Köpfen geschnitzt werden. Das Wichtigste dabei ist natürlich der Kürbis selbst – und diesen kann man sich in Schönebeck in diesem Jahr erstmals direkt vom Feld holen. Anna und Andre Laue, die auch zusammen den Pferdehof Elbaue betreiben, bieten auf einer Fläche am Kreisverkehr Richtung Pömmelte die orangenen Feldfrüchte an. Auf einem Hektar stehen zahlreiche Halloween-Kürbisse sowie verschiedene Speisekürbissorten parat.