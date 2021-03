Die Corona-Schnelltest sollen für Sicherheit sorgen. An den meisten Schulen funktioniert die Testung reibungslos.

Schönebeck l Die Schüler stecken sich Stäbchen in die Nase. Nein, das ist kein Scherz. So funktioniert ein Corona-Schnelltest, der seit einigen Tagen auch an Schönebecks weiterführenden Schulen eingesetzt wird.



Die Tests werden an den meisten Schulen vor Beginn des Unterrichts ausgehändigt. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Schüler ein von den Eltern unterschriebenes Formular mitbringen, auf dem die Testung gestattet ist. Wer sich selbst testen darf, kann dies mit einem denkbar einfachen System tun: Ein Wattestäbchen wird in die Nase eingeführt und somit ein Abstrich entnommnen. Die Probe muss dann in eine Flüssigkeit getaucht werden, die wiederum auf eine kleine Messstation getropft wird. Nach wenigen Momenten wird das Ergebnis angezeigt. Bleibt die Skala bei „C“ stehen, ist alles in Ordnung. Bei einem „T“ ist der Schüler mutmaßlich mit Covid-19 infiziert.



Wie funktionieren die Tests also in der Praxis?



Berufsschule

Nach Angaben von Schulleiter Ronald Rumpf lassen sich etwa die Hälfte bis zwei Drittel der Schüler testen. „Das übernehmen die jeweiligen Klassenleiter“, so Rumpf. Bis alle Schüler, die wollen oder dürfen, einen Test bekommen, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Einige kommen erst nach Ostern in den Blockunterricht. „Wünschenswert wären tägliche Testungen für alle“, so Rumpf.



Oskar-Kämmer-Schule

Seit Montag wird auch an der Oskar-Kämmer-Schule auf das Coronavirus getestet. Das klappt, so Schulleiterin Burglind Auge „sehr gut“. Zur Zeit befinden sich die Schüler im Wechselunterricht, weshalb zunächst eine Hälfte am Montag, die andere dann am Dienstag getestet wurde. Die Handhabung der Tests empfindet Auge als „sehr einfach“.



Maxim-Gorki-Schule

An der Straße der Jugend sind laut dem stellvertretenden Schulleiter Jürgen Hess die Tests zwar angekommen, doch so richtig anlaufen soll das Prozedere erst nach Ostern. Es ist also noch etwas warten angesagt. Die Erklärungen für die Eltern seien gerade rausgegangen. Daher kann Hess auch noch keine Angaben zu den Zahlen machen. „Das kommt natürlich darauf an, wie viele Erklärungen zurückkommen. Wir sind aber flexibel“, kündigt die Schule an.



Lerchenfeld-Schule

„Die Tests werden unterschiedlich angenommen“, berichtet Harald Weiner auf Volksstimme-Nachfrage am Telefon. Das verwundert den Schulleiter der Lerchenfeld-Schule schon etwas. Schließlich seien es die Eltern gewesen, die Sicherheit für ihre Kinder gefordert hätten. Nun hätten längst nicht alle die Einverständniserklärung unterschrieben. Weiner lobt, wie die meisten seiner Kollegen, die einfache Handhabung der Tests, die das Lehrpersonal während der ersten Stunde am Montag durchgeführt habe.



Carl-Hermann-Gymnasium

Die durchaus einfache Handhabung der Selbsttests lobt auch Ulrich Plaga. Kritik übt der Schulleiter des Schönebecker Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums aber dennoch. Zum einen seien die Verpackungsmaße falsch. Es seien, so der Schulleiter, 25 Tests zu einer Einheit zusammengefasst. Eine Klasse besuchen dank des Wechselmodells zur Zeit aber nur 15 Schüler. Das würde erhöhten Aufwand bedeuten. „Das ist natürlich nicht optimal“, so Plaga.



Er findet die Tests „okay. Schließlich gibt es zur Zeit nirgendwo sonst so große Menschenansammlungen wie in der Schule.“ Dennoch: Die Aktion ist sowohl bei Lehrern, als auch bei Eltern umstritten. Nur etwa die Hälfte der Erziehungsberechtigten habe sich mit der Testung ihrer Kinder einverstanden erklärt. Bei den älteren Schülern sei weniger Skepsis zu beobachten. „Ich war im Unterricht in einer elften Klasse. Dort haben sich alle testen lassen“, gibt er zu Protokoll. Bei den jüngeren Schülern in seinem Haus gäbe es indes mehr Vorbehalte, so Plaga abschließend.