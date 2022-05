Lärmbelästigung: Futtermittel-Produzent verärgert Anwohner

Verursachen diese Maschinen eine unzulässige Lärmbelästigung? Anwohner berichten von dauerhaftem Lärm, auch am Wochenende. Die Gemeinde verweist auf einzuhaltende Werte, die in der Baugenehmigung festgehalten seien.

Großmühlingen - Wer durch Großmühlingen in Richtung Kleinmühlingen fährt, dem fällt am Ortsausgang eine Firma auf, die Futter für Schweine herstellt. Die Optik ist für die Anwohner, die auf der gegenüberliegenden Straße an der Schützenstraße wohnen, gar kein Problem. Was sie stört, ist vielmehr der Lärm, der durch einige der Maschinen der Firma produziert wird.