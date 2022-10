Lehrermangel: Das sagen Pädagogen aus Schönebeck zu Vorschlägen der GEW

Schönebeck - Der Lehrermangel ist ein Dauerthema in Sachsen-Anhalts Bildungslandschaft – davon können auch Lehrer und Schulleiter in den Schulen Schönebecks ein Lied singen. So fehlen beispielsweise an der Maxim-Gorki-Sekundarschule rechnerisch 6,6 Vollzeitstellen. Auch im Schönebecker Carl-Hermann-Gymnasium fehlen mehrere Lehrer, die Grundschulen sind ebenfalls längst nicht voll besetzt.