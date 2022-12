Lehrermangel im Salzlandkreis: Es fehlen über 100 Lehrer

In den Schulen im Salzlandkreis fehlen über 100 Lehrer. Egal ob Schönebeck oder Staßfurt und unabhängig von der Schulform: Überall fehlen Pädagogen.

Schönebeck/Staßfurt - Erkältungszeit, RS-Virus, Corona. Aktuell gibt es viele Gründe, warum es zu Unterrichtsausfall kommt. Das wäre an sich schon schlimm genug, daneben fehlen in vielen Bildungseinrichtungen ohnehin Lehrer, dutzende Stellen sind unbesetzt. „Im Salzlandkreis fehlt zu einer Unterrichtsversorgung von 100 Prozent ein Arbeitsvolumen, dass etwa 107 Lehrkräften entspricht“, teilt Tobias Kühne, Sprecher vom Landesschulamt mit. Zwar sind darin auch die Lehrer mit einberechnet, die gerade in Elternzeit sind oder krankheitsbedingt fehlen, aber „in der Praxis macht es für die Eltern keinen Unterschied, ob eine Stelle nicht besetzt ist oder die Lehrkraft aus genannten Gründen nicht unterrichtet“, erläutert Kühne.