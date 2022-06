Logo für Schönebecks Stadtjubiläum (800 Jahre) fertig

Gar nicht so einfach, aber sehr gelungen! Das Logo für Schönebecks großes Festjahr ist digital verfügbar.

Schönebeck - So langsam werden die Planungen immer intensiver. Schönebecks großes Jubiläum rückt näher und damit auch erste konkrete Ideen. Die vielen Projekte um die 800-Jahr-Feier bekommen künftig, sofern sie an die Öffentlichkeit gehen, ein einheitliches Gesicht. Das Logo ist fertig. Die Erstellung war gar nicht so einfach.