Lukas Buhold: Junger DJ aus Pretzien startet durch

Der 25-jährige DJ und Musikproduzent Lukas Buhold verschafft einen Einblick in seinen musikalischen Werdegang. Erst kürzlich erreichte er einen besonderen Meilenstein mit seiner Musik.

Pretzien/Gommern - Vom kleinen Pretzien auf die große Bühne – so oder so ähnlich könnte man wohl die Geschichte von Lukas Wagner überschreiben. Wobei es dann wohl eher Lukas Buhold heißen müsste, denn das ist der Künstlername des 25-Jährigen. Buhold ist etwas Bemerkenswertes gelungen: Denn obwohl er sich erst seit rund vier Jahren aktiv mit elektronischer Musik beschäftigt, so hat er es bereits geschafft, von einem der bekanntesten deutschen Labels für House- und Dance-Musik unter Vertrag genommen zu werden: Kontor Records.