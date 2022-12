Straßenbau Magdeburger Straße: Hat Baustellenärger in Schönebeck bald ein Ende?

Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr in der Magdeburger Straße/Welsleber Straße in Schönebeck dauern schon seit März an. Für ansässige Unternehmen ein Ärgernis. Wie lange müssen sie noch mit den Beeinträchtigungen leben?