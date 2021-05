Marita Neutsch will den Erik-Neutsch-Weg in Schönebeck nicht - Streit mit Roland Claus (Die Linke)

Schönebeck - Marita Neutsch blickt dieser Tage verstimmt nach Schönebeck. Wenn am kommenden Donnerstag, 27. Mai 2021, im Stadtrat der Beschluss durchgeht, einen Weg nach ihrem Vater Erik Neutsch zu benennen, wäre das für sie kein Grund zum Feiern.

Im Gegenteil: Im Telefonat mit der Volksstimme erklärt die Tochter des Literaten, sie finde die Benennung eines Weges „scheinheilig“. Als eine Art politischen Schachzug der Linken, die den Antrag eingebracht haben. Von einem guten Verhältnis zwischen dem 1931 in Schönebeck geborenen Schriftsteller und dem Ex-Bundestagsmitglied und heutigem Stadtrat Roland Claus (Linke) könne keine Rede sein. „Herr Claus und Neutsch standen bis zu seinem Tod auf Kriegsfuß“, teilte die Tochter des Verstorbenen mit. Diese Kritik weist Roland Claus deutlich zurück. „Erik Neutsch war immer ein Rebell“, so der Linken-Politiker. Von „Kriegsfuß“ könne keine Rede sein.

In Schönebeck geboren, in Halle (Saale) kreativ

Auch eine Straße nach ihrem Vater zu benennen, kann Marita Neutsch nicht gutheißen. Schönebeck hält sie nicht für die beste Wahl. „Er ist zwar dort geboren, doch gelebt und gearbeitet hat er in Halle/Saale. In dieser Region fand er viele Themen, Figuren und gesellschaftliche Konflikte, die er literarisch verarbeitete“, so Neutsch.

Wichtig ist der Tochter des Autoren auch, dass die Bürger der Stadt mit der Benennung der Straße einverstanden sind. Unannehmlichkeiten wie Änderungen von Ausweisdokumenten sollten nicht entstehen. Dies wird nicht nötig: Der Erik-Neutsch-Weg soll eine Nebenstraße im neuen Baugebiet „Am Schillergarten“ werden. Dort wohnt aktuell niemand.

Schönebecks CDU stimmt unterschiedlich ab

Ob künftig Menschen in einem Weg, der nach dem prominentem Schönebecker bekannt ist, leben werden, bleibt offen. Die CDU-Fraktion hat beispielsweise ihren Mitgliedern freigestellt, wie sie abstimmen. Schließlich war Erik Neutsch ehrenamtlich in der SED-Bezirksleitung in Halle tätig, wie Marita Neutsch bestätigte.

Linken-Stadtrat und Vorstands-Mitglied der Erik-Neutsch-Stiftung Roland Claus hat den Antrag seiner Fraktion weiter untermauert. Ihm liegt das Testament Erik Neutschs vor, indem er seine Tochter Marita Neutsch ausdrücklich von den Aktivitäten der Stiftung ausschließt, wie Claus erklärt. „Außerdem habe ich die Einwilligungserklärung der Witwe Annelies Hinz“, so der Stadtrat über die Zustimmung zur Straßen-Benennung. „Sie ist sehr betrübt über das Verhalten von Marita Neutsch.“ Beide Dokumente lägen auch der Stadtverwaltung vor.

Erik Neutsch: 90. Geburtstag

Ungeachtet politischer Abstimmungen will die Tochter von Erik Neutsch den 90. Geburtstag im privaten Kreise feiern. Ein kleinerer Teil der Familie plant in freier Luft am 19. Juni 2021 den Ehrentag feierlich zu begehen. „Wir wollen uns an unseren Vater, Großvater und Urgroßvater als Mensch mit interessanten Filmausschnitten, persönlichen Briefen und persönlichen Erlebnissen erinnern. Bis jetzt wurde unser Vater immer nur als Schriftsteller geehrt, selbst bei der Beerdigung. Das soll mit uns nun ein Ende haben.“

Stadtratssitzung am Donnerstag, 27. Mai 2021

Die 14. Sitzung des Stadtrates findet am Donnerstag, 27. Mai 2021 um 17 Uhr im Dr.-Tolberg-Saal statt.

Besucher sind unter Einhaltung der allgemeinen Hygienebestimmung zugelassen und können während der Einwohnerfragestunde Fragen stellen.

Neben dem Antrag zur Neubenennung der Straße steht einer der Bunten Fraktion zur Abstimmung: Wohin mit dem Bolzplatz am Schwarzen Weg, wenn dort ein neues Feuerwehrhaus kommt?

Es wird einen Bericht zur vorläufigen Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31. Dezember 2020 geben. Quelle: Stadt Schönebeck