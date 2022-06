Chronik Martin Kütz erstellt eine aktuelle Chronik von Schönebeck-Stadtteil Plötzky zur Eröffnung der Lesestube

Plötzky hat eine neue Chronik. Martin Kütz hat so einiges, was über Plötzkys Vergangenheit bekannt ist, in einem neuen, aktualisierten Buch zusammengefasst. Das Werk soll am 1. September 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dann wird die Lesestube wieder geöffnet.