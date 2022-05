Maulbeerbaum adieu: Beliebter Baum in Bad Salzelmens (Schönebeck) Dr. Tolberg-Straße gefällt

Das ist alles, was von dem beliebten Kletterbaum in Bad Salzelmen noch übrig ist.

Bad Salzelmen - Er war eines dieser Highlights, die nie große Beachtung bekamen. Er war einfach immer da. Und nun ist er weg: der Maulbeerbaum am Wasserspielplatz zwischen Bad Salzelmens Dr.- Tolberg- und Dammstraße. Kinder und Anwohner sind traurig. Doch für die Mitarbeiter der Stadt blieb keine andere Wahl. Die Gründe lagen nach deren Angaben auf der Hand.

Vor allem im Sommer war der stark gekrümmte Maulbeerbaum ein beliebter Treffpunkt. Kinder kletterten auf ihm herum. Seine Beschaffenheit lud förmlich dazu ein. Schließlich war der Stamm nicht gerade in die Höhe gewachsen, sondern so, dass man sich problemlos auf ihn setzen konnte. Der direkt angrenzende Wasserspielplatz konnte somit mit einem gan natürlichen, weiteren Highlight aufwarten, das Generationen von Schönebeckern aus ihren Kindheitserinnerungen kannten.

Ein Schock: Plötzlich fehlt etwas!

Doch vor einigen Wochen dann der Schock: Plötzlich fehlt etwas auf dem Spielplatz. Der Baum wurde gefällt. Die Stadtverwaltung um Pressesprecher Frank Nahrstedt äußert sich zu den Gründen.

„Der Maulbeerbaum auf der Wiese an der Dr.-Tolberg-Straße war sehr stark geschädigt und dadurch bruchgefährdet“, nennt Nahrstedt als Hauptargument. Aufgrund der Nähe zum Kinderspielplatz und der Nutzung als Kletterbaum sei es aus Gründen der Sicherheit nicht möglich gewesen, den Baum weiterhin zu erhalten. Der Beschluss, die raumübergreifende Großgrünanlage dem Erdboden gleich zu machen beruhte auch auf Messergebnissen: „Die eingehende Untersuchung mit Messung der Restwandstärke ergab, dass die Holzfestigkeit nicht mehr ausreichend ist, um das überhängende Kronenteil zu tragen und den Baum sicher im Boden zu verankern.“ Die Mitarbeiter des Bauhofes, die auch für die Pflege der Anlage verantwortlich sind, hatten viele Versuche unternommen, das beliebte Gewächs zu retten. Aber erfolglos, wie sich jetzt herausstellte.

Nahrstedt: „Nachdem in den letzten Jahren gezielte Schnittmaßnahmen durchgeführt wurden, um die Krone zu entlasten und den Baum zu erhalten, musste nun die Fällung des Baumes erfolgen, um Gefahren abzuwenden.“ Die durch die Holzfäule entstandenen Höhlungen sind im verbliebenen Baumstumpf vor Ort zu erkennen. Sie erstreckten sich von den Starkästen und dem Kernholz des Stammes bis in den Wurzelbereich. Es sei geplant, am Standort einen neuen Maulbeerbaum zu pflanzen.