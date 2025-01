Weil die Gemeinde Bördeland mit den Jahresabschlussberichten hinterherhinkt, wird es in diesem Jahr eine vorläufige Haushaltsführung geben. Was das für die Ausgaben der Gemeinde bedeutet.

Biere. - Die Gemeinde wird in diesem Jahr mit einer vorläufigen Haushaltsführung arbeiten. Das heißt: Es kann nur für verpflichtende Maßnahmen Geld ausgegeben werden. Freiwillige oder nicht zwingend erforderliche Ausgaben sind dagegen nur eingeschränkt möglich. Gleichzeitig erhöht es den bürokratischen Aufwand, weil diese freiwilligen Vorhaben immer auch von der Kommunalaufsicht abgesegnet werden müssen. „In der Theorie klingt das erstmal schlimmer als es in der Praxis ist“, sagt der Bürgermeister dazu, „wir werden trotzdem einige Dinge umsetzen können – ich bin da jetzt nicht so pessimistisch.“