Wirtschaft in Schönebeck

Die Bauarbeiten einer neuen Produktions- und Entwicklungsanlage der irischstämmigen Unternehmens "Mercury" in Schönebeck haben bereits begonnen. Der Intel-Zulieferer will bereits im Sommer 2025 mit der Produktion beginnen.

Schönebeck. - Die ersten Arbeiten zum Bau einer Produktions- und Entwicklungsanlage des irischen Unternehmen Mercury im Industriepark West haben begonnen. So wurde das Grundstück bereits umzäunt und erste Bodenarbeiten wurden erledigt. „Außerdem kommen die ersten Rohbauteile jetzt in die Fertigung“, berichtet Stefan Zöller, Geschäftsführer der künftigen Mercury-Anlage in Schönebeck. Eine feierliche Grundsteinlegung solle im Oktober stattfinden.