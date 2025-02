Schönebeck. - Die Arbeiten am deutschen Hauptquartier des irischen Unternehmens Mercury kommen voran. Im Industriepark West in Schönebeck, konkret an der Magdeburger Straße gegenüber der Agip-Tankstelle, entsteht seit Herbst vergangenen Jahres eine Produktions- und Entwicklungshalle der Firma. 25 Millionen Euro investiert das Unternehmen hier in den Neubau. Laut Angaben von Managing Director Stefan Zöller handelt es sich um die größte Investition der Firmengeschichte. Wie weit sind die Arbeiten bislang voran gekommen? Kann der Zeitplan mit Fertigstellung im Sommer eingehalten werden?

