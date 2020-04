In Schönebeck ist ein junger Mann niedergestochen worden. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa

In Schönebeck ist ein junger Mann auf offener Straße mit einem Messer attackiert worden.

Schönebeck (dpa/ji) l Ein 19 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einer Auseinandersetzung in Schönebeck (Salzlandkreis) auf offener Straße niedergestochen worden. Ein 22-Jähriger soll dem Opfer einen Messerstich in den Oberkörper versetzt haben, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Volksstimme sagte. Der Vorfall ereignete sich auf der Barbyer Straße.

Der 22-jährige Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden, der 19-Jährige kam in ein Krankenhaus. Weitere Details zu dem Vorfall lagen dem Polizeisprecher zunächst nicht vor.