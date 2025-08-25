Das Amtsgericht Schönebeck verurteilt Angeklagten noch mal zu Bewährungsstrafe. Einfach war das für Strafrichter Bruns nicht - angesichts des Vorstrafenregisters.

Erst nach einer Verfolgungsfahrt durch die Stadt hielt der Angeklagte das Auto an.

Schönebeck. - In seinem letzten Wort bat der 27-jährige Angeklagte Richter Eike Bruns im Milde. „Ich habe viel aufgearbeitet und sehe meiner Zukunft positiv entgegen“, meinte der Mann aus Nordrhein-Westfalen, der derzeit in Schönebeck lebt. Angesichts des ziemlich langen Vorstrafenregisters mit Sachbeschädigung, Diebstahl, Trunkenheit und Fahren ohne Führerscheins, Körperverletzung, dem Besitz von Drogen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer derzeitigen Betäubungsmittelabhängigkeit mit Therapie fiel es dem Strafrichter allerdings schwer, daran zu glauben.