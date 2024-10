Schulungen des Treppenliftherstellers Liftstar sollen künftig in einer Villa in Schönebeck stattfinden.

Schönebeck. - Die alte Villa in der Böttcherstraße 4 in Schönebeck kann sich über eine neue Einsatzmöglichkeit freuen. Ab sofort dient das denkmalgeschützte Gebäude als Schulungs- und Tagungszentrum der Firma Liftstar. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Köln ist führend im Bereich der barrierefreien Mobilität und sticht mit ihrer Marke „Lifta“ unter anderem als Marktführer für Treppenlifte in Deutschland hervor.