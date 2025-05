Badesaison in Calbe Mit neuen Highlights in den Sommer: Neptun, Cocktails, Badespaß - Schwimmbad Heger in Calbe startet in die Badesaison

In der Saalestadt Calbe beginnt die Freibadsaison in dieser Woche. In diesem Jahr wird es gleich zu Beginn die Cocktailabende am Beckenrand geben.