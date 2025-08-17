Gefährlicher Einsatz Stoppelfeld bei Etgersleben in Flammen: Drei Feuerwehrleute verletzt
Bei einem Brand auf einem Acker bei Etgersleben gab es für die Einsatzkräfte viel zu tun. Der Einsatz war für die Retter auch nicht ganz ungefährlich. Drei von ihnen mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.
Ein Stoppelfeld mit Strohhaufen stand Freitagabend in Etgersleben auf einer Fläche von rund fünf Hektar aus bisher unbekannter Ursache in Flammen. Das Feuer drohte auf die angrenzende Siedlung mit Einfamilienhäusern überzugreifen.