Gefährlicher Einsatz Stoppelfeld bei Etgersleben in Flammen: Drei Feuerwehrleute verletzt

Bei einem Brand auf einem Acker bei Etgersleben gab es für die Einsatzkräfte viel zu tun. Der Einsatz war für die Retter auch nicht ganz ungefährlich. Drei von ihnen mussten vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden.