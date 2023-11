Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Schönebecker Kanu Club ist Name des neugegründeten Vereins. Sein Ziel: den Kanusport in der Elbestadt erhalten. Dann daran haben die Gründer Zweifel, da eine der wichtigsten Personen seine Tätigkeit bei Union Schönebeck nicht fortsetzen darf. Zum 31. Dezember wird die Trainertätigkeit von Ralf Arndt genannt Archie, nicht ganz freiwillig, enden. Das hat unter ehemaligen Kanuten wie Grit Bornemann Unverständnis und Verärgerung hervorgerufen. „Ich bin menschlich sehr enttäuscht, im Sport sollte sowas ein No Go sein, aber was will man erwarten. Unter Kanuten wird es sowas nicht geben, ich bin froh einer zu sein“, äußert sie ihr Unverständnis über das Vorgehen von Union Schönebeck.