Mit dem Jahreswechsel haben offenbar viele Calbenser ihre Garagen ausgeräumt und verlassen. Eine Tonne Müll wurde einfach in den Garagenhöfen abgelegt. Das will sich der Bürgermeister nicht bieten lassen.

Jede Menge Sperrmüll wurde in den Garagenhöfen in Calbe abgelegt. Nun sucht die Stadt Zeugen, umdie Müllsünder zu ermitteln.

Calbe. - Die neuen Mietverträge für die Garagen in kommunalem Besitz erhitzen noch immer die Gemüter in Calbe. Zum neuen Jahr hatte die Stadt den bisherigen Pächtern neue Mietverträge angeboten, nachdem die alten Pachtverträge von der Kommune gekündigt worden waren. Zahlten die Garagenpächter rund 60 Euro im Jahr, verlangt die Kommune nun rund 32 Euro im Monat. Das führte in den vergangenen Wochen offenbar dazu, dass einige Bürger ihre Garage aufgaben. Beim Ausräumen der Garagen waren zudem einige Bürger mit der Entsorgung überfordert.