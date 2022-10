Neuer Netto in Schönebeck - Anwohner zwischen Frohse und Sachsenland freuen sich

Der Marken-Discounter Netto eröffnet am Donnerstag eine neue Filiale in der Stadt Schönebeck. Und nicht irgendwo, sondern in der Altstadt. Das freut nicht nur viele Anwohner, sondern auch umliegende Händler.

Schönebeck - Die Buchhandlung „Am Rathaus“ war irgendwie der letzte Mohikaner. Die Mitarbeiterinnen beobachteten in den vergangenen fünf Jahren das langsame, wirtschaftliche Sterben am Einkaufsmarkt an der Söker Straße (die richtige Adresse ist übrigens Salzer Straße). Nacheinander schlossen die Märkte und Läden ihre Türen: Rewe, Rossmann, Sunpoint, Apotheke. Entweder für immer oder sie sicherten sich in der Stadt eine andere, vermeintlich bessere Flächen. Doch jetzt herrscht wieder so etwas wie Hoffnung.