Großmühlingen. - Das neue Schuljahr kommt mit großen Schritten näher. Nur noch eine Woche Sommerferien bleibt übrig, am 9. August beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt: Die Schule beginnt. Doch auch für die Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen steht in diesem Schuljahr eine große Veränderung bevor: Die Schule wird zur Ganztagsschule. Doch wie kam es dazu?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.