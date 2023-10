Schönebeck - ok

Eigentlich ist es ganz normal, was eigentlich gar nicht normal ist. Seit Jahren schon taucht im Dienstplan der Musiker der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie ein Termin auf, der besonders ist. Es ist das alljährliche Serenadenkonzert im Kurpark, zu dem die Musiker an jenem Abend auf ihre Gage verzichten. Quasi fast ungefragt taucht der Termin Jahr für Jahr im Spielplan auf. Und genauso oft sind die Musiker bereit, für eine gute Sache zu spielen. „Das machen die Kollegen schon ganz gern. Es ist nicht so, dass Sie sich zum Spielen schleppen müssen“, sagt Anita Bader, Geschäftsführerin der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, mit einem Augenzwinkern.

Dieses Mal gibt es ein ganz besonderes Geschenk. Es waren die Gäste des Serenaden-Konzertes „Schönebecker Speicher-Schätze“ von Mitte Juli, die der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie einen Wunsch erfüllten. Zu den Instrumenten des Orchesters wird bald ein Xylophon dazugehören. Den Scheck zum Kauf des Instruments übergab der Solepark jetzt der Philharmonie.

Am Ende kamen nun 957 Euro zusammen. „Dafür müssen wie vor allem den Besuchern danken“, erklärt die Leiterin des Soleparkes, Sibylle Schulz. Die Gäste des außergewöhnlichen Serenadenkonzertes waren es nämlich, die bereitwillig erst einen, dann viele Scheine in die Spendenbox warfen.

Bisher wenige Stücke mit Xylophon

„Zum Zeitpunkt des Konzertes war noch nicht ganz klar, wofür wir in diesem Jahr sammelten“, erinnert sich Anita Bader im Gespräch mit der Volksstimme. So ist die Spendenbereitschaft der Konzertbesucher umso höher zu bewerten. Zu erleben waren an dem Abend unterhaltsame Fundstücke aus dem Notenarchiv. Das Konzert fand nach Sonnenuntergang auf der Kurparkbühne statt. Unter freiem Himmel, umrahmt von einer historischen Kulisse spielte das Orchester unter Leitung von Dionysis Pantis eindrucksvolle Klänge.

Die werden bei bestimmten Aufführungen in Zukunft noch außergewöhnlicher sein. Nämlich dann, wenn das neue Xylophon für den Schlagwerker (auch Schlagzeuger) mit aufgebaut werden kann. Wie Anita Bader beichtet, musste bei der Musikauswahl bisher immer darauf geachtet werden, dass Stücke mit einem Xylophon nicht vorkommen. „Oder wir haben uns dann mal eines ausgeliehen, was am Ende auch mit Kosten verbunden ist“, erzählt sie. Xylophone für professionelle Musiker gibt es in verschiedenen Varianten, die zudem eine unterschiedliche Preisspanne haben.

Ein Xylophon besteht aus Stäben aus Holz, auf die man mit Schlägeln schlägt. Dadurch entsteht der Ton. Die Stäbe sind unterschiedlich lang und machen deshalb unterschiedliche Töne. Auf modernen Handys gibt es den Klingelton „Xylophon“, so soll sich später auch das Instrument anhören.

Das Wort Xylophon kommt von den griechischen Wörtern für „Holz“ und „Klang“. In Deutschland nannte man sie früher auch Strohfiedel oder Hölzernes Gelächter. Xylophone haben eine lange Geschichte. In einem modernen Orchester wurden sie zuerst im Jahr 1874 verwendet. Beliebt sind sie vor allem in der Musik in Asien und Afrika.

Beliebt sind aber auch die Serenadenkonzerte. Seit gut 20 Jahren gibt es die Kooperation zwischen dem Solepark und der Kammerphilharmonie. Immer wieder wurde Geld gesammelt, um dringend notwendige Anschaffungen zu finanzieren: mal für den Kurpark, mal für das Orchester. Dabei zeigten sich die Besucher immer wieder in großen Spendierhosen. Das nächste Serenadenkonzert findet übrigens am 12. Juli 2024 statt.

Erster Einsatz zum Tonkünstlerfest

Und wann ist das neue Xylophon bei einem Konzert das erste Mal zu hören? Es wird am 17. November zum Einsatz kommen. In Magdeburg wird an diesem Tag das 30. Tonkünstlerfest veranstaltet. Und das Schönebecker Orchester wird es musikalisch eröffnen – ein perfekter Termin.