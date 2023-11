Neues Stück in Barby: Was die Frau am Heiraten liebt

Barby. - Alexander G. Schäfer entwickelt sich zum belebenden Kulturfaktor in Barby. Der Berliner, der zum ersten Mal vor 15 Jahren als Kabarettist mit dem Programm „Der flotte Dreier“ in die damalige „photogallery mühle“ an der Reha-Klinik kam, kennt man besonders von der publikumswirksamen „Komödie am Prinzeßchen“, wo er zum Beispiel 2019 auftrat. Auch die Bretter der Kulturhalle kennt er gut.