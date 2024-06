Nicola Maria Becht, die ab morgen als Sylva Varescu in Emmerich Kálmáns „Die Csárdásfürstin“ auf der Bühne am Bierer Berg steht, hat Erfahrung mit Freilichtaufführungen.

Nicola Maria Becht singt beim Schönebecker Operettensommer in „Die Csárdásfürstin“ die weibliche Hauptrolle als Sylva Varescu auf dem Bierer Berg

Schönebeck. - Nicola Maria Becht steht ab dem morgigen Samstag als Sylva Varescu auf der Bühne des Bierer Bergs. Die Titelfigur in Emmerich Kálmáns „Die Csárdásfürstin“ scheint eine besondere Rolle in ihrem künstlerischen Leben zu spielen. Nach nur zehntägiger Vorbereitungszeit bestand die Sängerin beim Bayreuther Operettensommer damit das Bühnendebüt erfolgreich. Jetzt kommt die Herausforderung in Schönebeck.