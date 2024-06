Norbert Volkland geht nach 33 Jahren an der Spitze der Herderschule in Calbe in den Ruhestand. Wer seine Nachfolge antritt

Calbe. - Generationswechsel an der Herderschule: Nach 33 Jahren an der Spitze der Sekundarschule geht Norbert Volkland in den Ruhestand und übergibt das Zepter an Mandy Wenzel. Kurz vor dem Beginn der Sommerferien haben sich die Lehrer von offiziell mit einer kleinen Feier vom scheidenden Schulleiter verabschiedet.