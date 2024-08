Viel Schweiß und viel Arbeit stecken in den von Schönebecker Handwerksbetrieben sanierten Toiletten der Karl-Liebknecht-Schule. Was dort alles besser geworden ist.

DieToilettenanlagen in der Karl-Liebknecht-Grundschule sind durch lokale Handwerksbetriebe saniert worden.

Schönebeck. - „Danke schön“, rufen die Schüler der vierten Klasse der Karl-Liebknecht-Grundschule in der Pestalozzistraße und spenden zusätzlich kräftig Applaus. Der Grund ist, dass Hans-Jürgen Schwarz, Geschäftsführer Ambulanz Mobile, einen Scheck über 500 Euro an die Schule übergeben hat. Doch der Schönebecker Unternehmer ist nicht nur deswegen in der Schule. Im Kellergeschoss der Schule ist ein wichtiges Projekt abgeschlossen worden.