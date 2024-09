In Schönebeck sorgt ein Pelikan für Aufsehen: Ein Bootstourist und ein Kanutrainer sehen und fotografieren ihn. Aber was hat das Tier auf diesen Breitengraden zu suchen?

Pelikan bei Schönebeck an der Elbe gesichtet

Aus der Nähe und im Flug: Der Pelikan über der Elbe bei Schönebeck, wie er von Rene Giebel auf seiner Bootstour beobachtet wurde. Giebel sah keinen Ring an dem Tier.

Schönebeck. - Seit einigen Tagen tummelt sich in Schönebeck ein seltener Besucher auf der Elbe: Er ist neu hier, eigentlich auch gar nicht so wirklich von hier, fühlt sich aber offensichtlich durchaus wohl. Die Rede ist von einem Pelikan, den mehrere Menschen an der Elbe bei Schönebeck gesichtet und auch fotografiert haben.