Ringreiten in Eggersdorf: Zweijähriger ist Sieger der Herzen

Der jüngste Teilnehmer beim Kinderringreiten in Eggersdorf, Phil Schirmer, mit seinem Vater Tommes.

Eggersdorf - Bei bestem Wetter hatten sich am Sonnabend 17 Reiter in Bördelands Ortsteil Eggersdorf getroffen, um um die begehrten Ringe wettzueifern. Zudem waren auch sechs Jungen und Mädchen beim Kinderringreiten am Start. Eingeladen hatte der hiesige Reit- und Fahrverein. Seine Vorsitzende, Jeannette Neumann, fungierte als Reiterhauptfrau. Geschmückt mit einer roten Schärpe saß sie auf ihrer Schimmelstute „Labell“ und stimmte die Teilnehmer auf den Wettkampf ein.