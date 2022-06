Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen findet mit großem Programm statt

Großmühlingen - Am 31. August hatte das Organisationsteam seine letzte Sitzung und nun steht fest: Der Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen findet vom 10. bis 12. September statt. Ortsbürgermeisterin Ute Möbius teilt mit: „Es ist alles in Sack und Tüten. Wir sind startklar!“