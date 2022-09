Pflaumenkuchenmarkt in Großmühlingen mit Besucheransturm

Vor 192 Jahren startete das Fest als Kram- und Viehmarkt, heute steht die Pflaume im Mittelpunkt, um die sich fünf Tage lang alles dreht - und was ein Kernspucken damit zu tun hat.

So sieht es aus, wenn Männer Pflaumenkerne in eine kleine Schüssel spucken müssen.

Großmühlingen - Endlich wieder ein Pflaumenkuchenmarkt. Nachdem im Jahr 2020 das traditionelle Fest nicht stattfand und im vergangenen Jahr in abgespeckter Variante, waren nicht nur die Organisatoren Feuer und Flamme, sondern auch die vielen Besucher. „Das Fest war wieder richtig gut“, berichtete gestern in einem Telefonat Ortsbürgermeisterin Ute Möbius mit heiserer Stimme. Es muss also super gewesen sein.