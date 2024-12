EMS bringt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie nach Barby. Das Konzert in Barby beginnt am 16. Januar 2025 um 19 Uhr in der Aula der Christlichen Sekundarschule.

Barby. - Der Kartenvorverkauf für das von der Energie Mittelsachsen GmbH präsentierte Neujahrskonzert der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie am 16. Januar 2025 in der Elbestadt hat begonnen. Mike Schmidt vom Orchester übergab Tickets und Werbematerialien an Ute Krabbes, die in ihrem Lotto- und Zeitschriftengeschäft den Vorverkauf übernimmt. „Sirenenzauber - Von Wassernixen, Waldelfen und anderen Zauberinnen“ hat der Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Jan Michael Horstmann die 2025-er Neujahrskonzerte überschrieben.