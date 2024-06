Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Ich bin ein Freund italienischen Essens. Bereits in Rom konnte ich mich davon überzeugen, wie lecker eine Pizza sein kann. Bislang habe ich keine Pizza gegessen, die auch nur ansatzweise den Boden auf gleiche Art und Weise hinbekommt. Der Erfindergeist bringt immer neue Ideen auf den Weg, um wie in diesem Falle Pizza an Mann oder Frau zu bringen. So gibt es nun in Schönebeck einen Pizzaautomaten.