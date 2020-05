Bei einem Verkehrsunfall zwischen Calbe und Schönebeck ist am Mittwoch eine Frau verletzt worden.

Calbe/Schönebeck (vs) l Bei einem Unfall auf der L65 zwischen Calbe und Schönebeck ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Die 33-Jährige war mit ihrem Wagen zwischen Calbe und Schönebeck unterwegs als ihr nach ersten Polizeiangaben am Abzweig in Richtung Gnadau eine 56-Jähirge mit ihrem Auto die Vorfahrt nahm.

Die Autos kollidierten, wobei sich die 33-Jährige Verletzungen zuzog. Sie wurde im Krankenwagen behandelt und später ins Klinikum gebracht.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt und wollte sich den Angaben der Polizei nach nicht zum Unfallhergang äußern.