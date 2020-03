In Bernburg ist ein Mann erwischt worden, der gerade in ein Haus eingebrochen war.

Bernburg (vs) l Die Polizei hat in Bernburg einen Einbrecher auf frischer Tat dingfest gemacht. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilen, sei der maskierte 41-Jährige am Donnerstagmorgen in eine Gebäude auf der Magdeburger Chaussee eingebrochen. Als er gerade über das eingeschlagene Fenster wieder flüchten wollte, wurde er aber von der Polizei erwischt. Zeugen hatten Geräusche bemerkt und die Beamten zuvor gerufen.

Geklaut hatte er nichts, allerdings war er alkoholisiert. 1,74 Promille stellten die Beamten im Blut des Mannes fest.