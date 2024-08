Eine Schönebeckerin steht vor Gericht, weil sie auf der A14 ein Polizeifahrzeug behindert haben soll. Trotz Blaulicht behauptet sie, die Polizei nicht gesehen zu haben. Was ist wirklich passiert?

Schönebeck. - Ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro droht einer Frau in Schönebeck. Sie soll einen Polizeieinsatz behindert haben, indem sie einem Einsatzfahrzeug der Polizei auf der A14 keinen Platz gemacht habe. Die Frau ist sich aber keiner Schuld bewusst und geht juristisch gegen den Bußgeldbescheid vor. So wird die Geschichte ein Fall für das Schönebecker Amtsgericht.