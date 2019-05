Die Polizei hat ein falscher Alarm aus einer Sparkasse in Barby erreicht. Symbolfoto: Anja Guse

In einer Sparkasse in Barby wurde falscher Alarm ausgelöst.

Barby l Ein falscher Alarm ist am Montagmorgen in der Sparkasse in Barby ausgelöst worden. Wie ein Sprecher des Polizeirevier Salzlandkreis auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte, hatte es zunächst eine Meldung über einen Überfall auf das Geldinstitut gegeben, die sich jedoch als falsch heraustelle. Auslöser war offenbar eine psychisch erkrankte Person.

Nach Angaben der Polizei waren drei Beamte vor Ort. Verletzt wurde demnach niemand.