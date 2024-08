Polizisten überprüfen das Tempolimit in der Nacht in der Ortsdurchfahrt von Calbe. Dabei gingen den Beamten viele Temposünder ins Netz.

Calbe. - Nachts gilt seit einigen Wochen in der Calbenser Ortsdurchfahrt nun Tempo 30. Die Polizei hat am vergangenen Sonntag in der Nacht das Tempo in der Magdeburger Straße kontrolliert. Die Beamten werden wahrscheinlich nach dem Ergebnis der Kontrolle noch öfter nachts in der Calbenser Ortsdurchfahrt stehen. Denn die Rate der Fahrer, die zu schnell unterwegs waren, war sehr hoch.