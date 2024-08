Noch vor verlesen der Anklage wird die Verhandlung um zwei Schönebecker, die in ein Raubdelikt verwickelt sein sollen, vertagt. Was ein Dolmetscher damit zu tun hat.

Prozess um Raubdelikt in Schönebeck am Landgericht vertagt

Der Prozess findet am Landgericht in Magdeburg statt.

Schönebeck. - Vertagt worden ist der Prozessauftakt vor dem Magdeburger Landgericht nach einem Raubüberfall in Schönebeck. Zwei zur Tatzeit 25 beziehungsweise 29 Jahre alten Männern wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, einen vermeintlichen Autoverkauf initiiert zu haben, um bei der verabredeten Geldübergabe gemeinsam mit weiteren unbekannt gebliebenen Mittätern unter Vorhalt eines Messers an den Hals des Geschädigten diesem die als Kaufpreis vereinbarten 10.000 Euro Bargeld wegzunehmen. Genau so soll es dann auch passiert sein.