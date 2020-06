Ein Magdeburger wollte ohne Führerschein der Polizei davon fahren.

Schönebeck l Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 26-jähriger Magdeburger vor dem Amtsgericht Schönebeck verantworten. Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war der junge Mann Mitte März in der Nacht in seinem Wagen ohne Führerschein vor der Polizei davon gefahren. Erst als die Polizei ihm erneut folgte, soll er schließlich angehalten haben.

Der Wagen hatte kein Kennzeichen, der Fahrer soll unter dem Einfluss der Droge Chrystal Meth gestanden haben. Am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Schönebeck räumte der Angeklagte die Fahrt ohne Führerschein ein. Seinen Aussagen zufolge habe er die Polizei allerdings zunächst gefragt, ob sie mit ihm sprechen wollten, als er auf einem Parkplatz in Schönebeck stand. Das sollen die Beamten zunächst verneint haben. Erst nachdem er angefahren sei, hätten sie ihn gestoppt.

Immer wieder ohne Führerschein

Der Richter will nun an einem weiteren Verhandlungstag in der kommenden Wochen noch die Polizisten als Zeugen vor Gericht hören. Dabei sollen die genauen Umstände geklärt werden. Der Angeklagte räumte zudem ein, dass er auch zum Parkplatz bereits mit dem Auto ohne Führerschein gefahren war. Der junge Mann ist bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Straftaten mit dem Gesetz in Konflikt geraten. So hatte er zuletzt einen Strafbefehl über 2700 Euro wegen einer weiteren Fahrt ohne Führerschein erhalten. Der Richter am Amtsgericht will die vorherige Strafe nun bei einer erneuten Verurteilung berücksichtigen.