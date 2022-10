Radtourismus Radfahrersaison in Calbe an der Saale geht zu Ende

Zum Monatsende geht die Radelsaison in diesem Jahr zu Ende. Calbe profitiert von den Radfahrern zunehmend durch den weiteren Ausbau des Saaleradweges in der Stadt. Allerdings fehlt er immer noch im Kartenmaterial. Calbe investiert weiter in den Ausbau der Radwege.