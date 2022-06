Der „König von Deutschland“ wollte sein Königreich in Schönebeck errichten

Nach Informationen des Verfassungsschutzes Sachsen-Anhalt wollte Peter Fitzek in Schönebeck Grundstücke erwerben.

Schönebeck - Wolfsgrün bei Aue und Boxberg bei Görlitz sind die beiden Orte in Sachsen, wo Peter Fitzek in den dortigen Schlössern sein Domizil aufgeschlagen hat. Hier will er gemeinsam mit seinen Jüngern sein „Königreich Deutschland“ errichten. Erste Arbeiten sollen dort begonnen haben. Doch bevor er sich nach Sachsen aufgemacht hat, soll sein erstes Ziel Schönebeck gewesen sein.