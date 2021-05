Schönebeck

Was für ein tolles Schauspiel! Am Dienstagnachmittag (4. Mai 2021) erstreckte sich ein bunter Regenbogen über Schönebeck. Volksstimme-Redakteur Andre Schneider war zur passenden Zeit am passenden Ort: In den Räumlichkeiten der Redaktion in der Wilhelm-Hellge-Straße.

Gemeinsam mit der wunderschönen Kirschblüte glückte ein Schnappschuss, den es wohl nicht alle Tage zu sehen gibt.